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Пока вы не уснули: Украина потребовала денег за Черноморский флот 

Сергей Василенок 1 час назад
Пока вы не уснули: Украина потребовала денег за Черноморский флот
Фото: РИА Новости

Путин анонсировал новую выплату на детей

Президент России Владимир Путин анонсировал еще одну выплату для родителей детей до 16 лет в июле.

"ВСУ могли сбить MH17 случайно"

Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила в суде, что украинские военные в июле 2014 года в Донбассе могли по ошибке сбить малайзийский Boeing.

Лидеры 10 стран приедут на парад в Москве

Парады по случаю годовщины победы в Великой Отечественной войне, как сообщал «Рамблер», пройдут в городах России 24 июня.

Сенатор заявил об охоте Украины за самолетом Путина

Спецслужбы Украины могли сбить малазийский «Боинг», приняв его за первый борт президента России Владимира Путины, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Уволенный губернатор обратился к Путину

Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко обратился с официальным письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой допустить его к выборам губернатора региона в качестве кандидата, сообщает РИА Новости.

Лукашенко рискует лишиться поддержки России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что независимость республики нуждается в защите. Сейчас все заявления политика воспринимаются как элемент предвыборной кампании.

Охранники устроили перестрелку в российском городе

В Адлерском районе Сочи неизвестные устроили перестрелку. По предварительным данным, конфликт произошел на бытовой почве.

"На пороге развала": атлеты обратились к Путину

В своем открытом письме, опубликованном в Instagram, спортсмены обратили внимание президента России Владимира Путина на «катастрофическое положение дел» в легкой атлетике и призвали не допустить ее окончательного уничтожения.

«Газпром» подает в суд на Германию

Немецкий регулятор недавно постановил, что «Северный поток — 2» обязан соответствовать европейским стандартам конкуренции, в связи с чем «Газпром» может понести значительные убытки.

Украина потребовала от России сотни миллионов долларов

Россия ежегодно должна выплачивать Украине $100 млн за базирование Черноморского флота, заявил 22 июня заместитель главы МИД Украины Василий Боднар.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
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В мире , Сергей Левченко , Франц Клинцевич , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Газпром , Boeing , МИД , Совет Федерации , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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