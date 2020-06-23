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Болтон раскрыл мнение Трампа о Си Цзиньпине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 57 минут назад
Болтон раскрыл мнение Трампа о Си Цзиньпине
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп во время одного из телефонных разговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в июне прошлого года, назвал его величайшим лидером в истории Китая и своим другом, сообщил бывший помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон.
«Вы величайший лидер Китая за последние 300 лет», — передает ТАСС содержание книги Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», поступившей в продажу во вторник.
По словам автора, Трамп «через несколько минут поправился», сказав Си Цзиньпину, что он «величайший лидер в истории Китая». Разговор, по упоминаниям бывшего помощника президента, был посвящен торговой сделке между двумя странами и состоялся 18 июня в преддверии саммита G20 в Японии.
Кроме того, американский лидер также добавил, что считает председателя КНР своим другом.
«Мы стали друзьями. Моя поездка в Пекин с семьей была одной из самых потрясающих в моей жизни», — приводит Болтон слова американского президента.
Си Цзиньпин, в свою очередь, назвал отношения между двумя странами «самыми важными двусторонними отношениями в мир».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее также призвал не переоценивать достоверность книги Болтона, в том числе в части информации о переговорах с участием президента России Владимира Путина.
Во вторник в свет вышла книга воспоминаний экс-советника президента США по национальной безопасности Болтона. Он описал свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах.
«Набор лжи и раскрученной полуправды», — заявил госсекретарь США Майк Помпео, оценивая его книгу.
В Белом доме книгу назвали местью Трампу.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно извратил Болтон в своем описании деятельности Трампа.
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Комментарии 1
В мире , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Си Цзиньпин , Дональд Трамп , Владимир Путин , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Китай , США
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