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В Исландии предупредили об извержении вулкана 

Российская Газета 1 час назад
В Исландии предупредили об извержении вулкана
Фото: Wikipedia
Исландские власти предупредили об извержении вулкана Гримсвотн (Grimsvötn) на юге острова, что в 256 километрах от Рейкьявика. За последние три дня на северном побережье страны было зарегистрировано более трех тысяч подземных толчков и три землетрясения силой в 5 баллов, сообщает радиостанция Deutsche Welle.
"В ближайшие дни сейсмическая активность в этом районе останется высокой и подземные толчки продолжатся. До настоящего времени не сообщалось о серьезных травмах и потерях, за исключением оползней и камнепадов", — заявили в Национальной метеорологической службе (IMO).
Специалисты отмечают, что извержение может вызвать большие проблемы, однако, как показывают наблюдения, в основном все заканчивалось без инцидентов.
С середины июня власти предупреждают, что Гримсвотн, который является самым активным вулканом на острове, может начать извержение. Об этом говорят высокие уровни диоксида серы и поднятие магмы почти до поверхности земли.
Последний раз Гримсвотн извергался в 2011 году. Около 900 рейсов были отменены из-за облаков пепла. Поскольку вулкан покрыт льдом, существует также риск затопления из-за его таяния в случае извержения.
В апреле 2010 года произошло извержение меньшего по величине вулкана Эйяфьятлайокудль, которое на месяц парализовало воздушное движение в Европе. Тогда было отменено более 100 000 рейсов, около восьми миллионов пассажиров застряли в аэропортах на несколько дней.
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Комментарии
В мире , Катастрофы , Исландия , Рейкьявик
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