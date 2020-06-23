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«Эрдоган понимает только силу»: конфликт Франции и Турции 

Павел Тиунов 46 минут назад
Аналитики, опрошенные газетой «Взгляд», пришли к выводу, что президенту Франции Эмманулю Макрону вполне по силам «осадить» зарвавшегося в своих агрессивных действиях президента Турции Реджепа Эродгана.
При этом эксперты допускают, что французский политик не решится на активные действия, проводя бесконечные согласования своих действий с Брюсселем и Вашингтоном.
Поводом для размышлений специалистов стала нарастающая напряженность во франко-турецких отношениях. В частности, начало конфликту было положено у берегов Ливии, когда турецкий фрегат отказался от обязательного досмотра груза, который должны были провести французы в рамках операции НАТО Sea Guardian.
В ответ на требование турки взяли французский корабль на прицел. Произошедшее вызвало резкую реакцию со стороны президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что действия Турции дестабилизируют обстановку в НАТО. При этом французский лидер прямо указал на поддержку Эрдоганом ливийского Правительства национального согласия и отметил, что президент Турции ведет опасную игру. Позже стало известно, что турецкие контрразведчики задержали четырех человек, которых обвинили в шпионаже в пользу Франции.
«Противоречия между Францией и Турцией продолжают нарастать», — говорится в статье.
Комментируя сложившуюся ситуацию, профессор СПбГУ Станислав Ткаченко подчеркнул, что агрессивные действия Туиции ставят под удар безопасность в Европе, и это обстоятельство «очень тревожит Макрона». При этом Эрдоган не намерен отступать от своей цели, которой намерен добиться в Ливии: создать марионеточное правительство и укрепить свои позиции в арабском мире.
Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов напомнил, что между Францией и Турцией не раз возникали конфликтные ситуации: например, французы до сих пор скептически относятся к вступлению Турции в ЕС, на что «турки сильно обижаются». Также правительства обеих стран имеют диаметрально противоположные взгляды на политику, проводимую Каиром.
«Также есть разногласия по Сирии, газу и беженцам», — констатировал Кортунов.
Доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян выразил уверенность, что Макрон может справиться с агрессией Турции, если перейдет к реальным действиям. Однако, по его словам, французский лидер скорее всего «потонет» в согласовании своей политики с руководством ЕС и США.
«А Эрдоган понимает только силу», — резюмировал эксперт.
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В мире , Видео , Геворг Мирзаян , Станислав Ткаченко , Андрей Кортунов , Эммануэль Макрон , ЕС , Финансовый университет , НАТО , Деловая газета "Взгляд" , Брюссель , Ливия , Турция , Франция
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