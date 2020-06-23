«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной» 

Саакашвили пояснил, что их разговор с Путиным состоялся на саммите СНГ в Минске в 2006 году.

«Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил», — пояснил бывший президент Грузии.

«Рамблер» писал, что в 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война», Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После чего Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.