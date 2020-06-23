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«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной» 

Алиса Селезнёва и ещё 2 1 час назад
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
Фото: РИА Новости
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что российский лидер Владимир Путин грозил ему войной во время разговора в темной комнате. Об этом сообщает издание «Гордон».
Саакашвили пояснил, что их разговор с Путиным состоялся на саммите СНГ в Минске в 2006 году.
«Путин вывел меня в какую-то отдельную темную комнату, вонзил ногти мне в колено — разговор был глаза в глаза — и пригрозил войной. Как мы потом увидели, он не шутил», — пояснил бывший президент Грузии.
«Рамблер» писал, что в 2008 году после военного конфликта с Грузией, получившего название «пятидневная война», Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. После чего Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Москвой.
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В мире , Политика , СНГ , Михаил Саакашвили , Владимир Путин , Грузия
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