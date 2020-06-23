Владимир Путин переживает свой худший год за те 20 лет, которые он находится у власти. В России продолжает бушевать коронавирус: к настоящему моменту в стране было зафиксировано более полумиллиона случаев заражения и 8 тысяч 100 смертей, хотя есть подозрения, что эти цифры существенно занижены. Экономика России слабеет так быстро, что правительство решило не публиковать данные о ВВП за май — впервые за последние 15 лет. Безрассудное решение Путина развязать нефтяную войну с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом еще больше усугубило рецессию.

Ранее Путину пришлось отложить проведение референдума, который позволит ему остаться на посту президента до 2036 года. Этот референдум состоится 1 июля, и нет никаких сомнений, что власти получат нужный им результат. Однако рейтинг Путина уже достиг самой низкой точки с того момента, когда в 1999 году Борис Ельцин назначил его своим премьер-министром и преемником.

Что хуже всего, с точки зрения Путина, его хваленая внешняя политика, направленная на восстановление глобального влияния России посредством смелых трюков и ловких маневров, зашла в тупик. С февраля российские военные и их посредники стремительно теряют позиции в Сирии Ливии , что превращает обе эти интервенции в трясины, из которых Путин не может с легкостью выбраться, не потеряв лицо. Новый президент Украины отверг его план по урегулированию военного конфликта на востоке этой страны на условиях Москвы , в то время как те части Украины, которые контролируются ставленниками России, высасывают миллиарды из и без того скудного российского бюджета.

Путину нужна помощь. Ему очень нужна победа. В частности, ему необходимо переизбрание президента Трампа. И самыми разными способами — одновременно более откровенными и более завуалированными, нежели в 2016 году, — Путин пытается этого добиться.

Нет никаких сомнений в том, что некоторые представители окружения Путина были разочарованы администрацией Трампа. Под влиянием воинственно настроенных советников, таких как Джон Болтон (John Bolton), Трамп вывел Соединенные Штаты из двух важнейших российско-американских соглашений по контролю над вооружениями, и, судя по всему, он настроен положить конец соглашению, которое ограничивает арсеналы стратегического ядерного оружия. Трамп подчинился решениям Конгресса о введении антироссийских санкций и — тоже под мощным давлением обеих партий — предоставил Украине летальное оружие.

Тем не менее, давайте рассмотрим, какие подарки Трамп преподнес Путину за последние три с половиной года. Трамп открыто разрушает главного врага Путина — альянс НАТО . В июне президент США неожиданно для всех принял решение о выводе более четверти американского военного контингента из Германии. Трамп предоставил России возможность вмешиваться в дела Ближнего Востока и увеличить ее влияние на Турцию, Египет и даже Израиль. Трамп испортил некогда близкие отношения между Вашингтоном и Киевом — президент Украины Владимир Зеленский так и не получил приглашения в Вашингтон.

Что еще важнее, Путин понял, что, как сказал Болтон в своем интервью на прошлой неделе, он может играть на Трампе «как на скрипке». Весь мир видел, как Путин убедил президента США объявить на их совместной пресс-конференции в Хельсинки в 2018 году, что Трамп верит словам Путина о том, что Россия не вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года. По словам Болтона, в частных беседах Путин сумел убедить Трампа в том, что венесуэльский оппозиционный лидер очень похож на Хиллари Клинтон и потому не заслуживает поддержки.

В случае переизбрания Трамп, скорее всего, продолжит настаивать на возвращении России в «Большую семерку», что существенно укрепит позиции Путина на международной арене. Трамп также может раз и навсегда вывести Соединенные Штаты из НАТО. И он может помочь Путину достичь его самой важной геополитической цели, а именно вернуть Украину на орбиту России и запустить процесс отмены американских и европейских санкций против российской экономики.

Поэтому да, Путин сделает все возможное, чтобы помочь Трампу. Оставшиеся сомнения окончательно расселись, когда на прошлой неделе Путин дал интервью, которое было обращено непосредственно к Белому дому. По его словам, «глубинные внутренние кризисы» были вызваны действиями антитрамповских сил, которые, вместо того чтобы смириться с его «абсолютно очевидной» победой на выборах 2016 года «демократическим способом придумали всяческие небылицы только для того, чтобы подвергнуть сомнению его легитимность».

Пока Путин публично высказывается в поддержку Трампа, его помощники работают над тем, чтобы обеспечить предвыборный штаб Трампа необходимым оружием. К примеру, в мае в Киеве неожиданно появилась аудиозапись — опубликованная политиком, связанным с российской разведкой, — на которой тогдашний вице-президент Джо Байден (Joe Biden) пытался заставить украинского президента уволить коррумпированного прокурора. Эта запись была обнародована для того, чтобы придать новый импульс обвинениям в адрес кандидата в президенты от Демократической партии . Группы контролируемых россиянами аккаунтов в социальных сетях, как недавно сообщило издание The New York Times, систематически раздувают теории заговора, распространяемые безумными фолловерами Трампа.

В настоящее время вмешательство России не приносит видимой пользы, и шансы Трампа на победу в ноябре уменьшаются. Но Путин очень изобретателен. Как и Трамп, Путин готов идти на риск и нарушать нормы. В 2016 году он не ожидал, что Трамп победит, но теперь победа Трампа ему по-настоящему необходима.