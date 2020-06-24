Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1983 

РИА Новости 1 час назад
В Эстонии число случаев COVID-19 увеличилось до 1983
Фото: РИА Новости
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 1, достигнув 1983, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1983 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 103 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 6 пациентов, из них один подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 69 человек", — говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Эстония с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления вводятся постепенно в несколько этапов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Особенности главного военного смотра 24 июня
Последние новости
Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Врач рассказала о предвестниках рака, появляющихся на коже Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели Друзья блогерши Тропицель раскрыли детали ее гибели В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе В Италии пришли к сенсационным выводам о коронавирусе
Комментарии
В мире , COVID-19
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Вонзил ногти мне в колено и пригрозил войной»
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
«Села бы на конус»: участница Pussy Riot разделась
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
«Мы все ржали: даже кабаны эту стену прорвут»
Видео
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
00:09
Эмоциональная реакция ветерана на речь Путина попала на видео
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
01:39
Прибытие иностранных лидеров в Кремль попало на видео
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
00:38
Опубликовано видео трюка в «колесе смерти» над пропастью в Альпах
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
01:10
Опубликовано видео драки депутатов в облдуме
Политика
Чиновник «поздравил» россиян с началом войны
00:07
Чиновник «поздравил» россиян с началом войны
Общество
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
00:34
Появилось видео с брошенными в квартире младенцами
Общество
Путин обратился к ветеранам с просьбой
00:05
Путин обратился к ветеранам с просьбой
Политика
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
00:59
Вспыхнувший в тоннеле авто попал на видео
Происшествия
Парад Победы в Москве завершился
00:24
Парад Победы в Москве завершился
Армия Новости Москвы
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
00:19
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение