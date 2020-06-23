«Это Суд Линча»: в США нашли тела афроамериканцев у деревьев

Клинцевич о серии смертей чернокожих в США : это однозначно Суд Линча. По данным The Washington Post, менее чем за месяц в разных штатах нашли шесть тел афроамериканцев. Все случаи имели одинаковый характер — мёртвых обнаруживали рядом с деревьями.

Подобные инциденты произошли в Калифорнии, Джорджии, Нью-Йорке , Орегоне и Техасе. Все погибшие были чернокожими. Власти и полиция утверждают, что это самоубийства. Активисты и члены семей погибших не согласны с такими заявлениями, отмечает The Washington Post. По словам родственников, суицид могли инсценировать.

«Я как политик, как человек, как историк, абсолютно убеждён, что это не самоубийство. Что это умышленно сделали и показали. Я не исключаю, что это всё сделано искусственно — как в одном процессе, так называемой тотальной спекуляции над этой темой для политической конъектуры, направленной против Трампа, так и здесь, с точки зрения ситуации, которая проявилась таким образом. При этом самое страшное, что открыли ящик Пандоры. Эта категория населения длительное время в американском обществе замалчивалась».

По словам Клинцевича, 58% всех преступлений в США совершают чернокожие.

«У них самый низкий социальный статус. Они находятся на дне, нравится им это или нет. Разбалансировано всё. Это однозначно Суд Линча. Это позиция белых, людей с достоинством, которые знают и не раз наблюдали менталитет поведения этой социальной группы. Эта социальная группа не связана с цветом кожи. Она всегда такая есть. Когда есть противоречия в неравном социальном обществе. Эта проблема очень серьёзна, и она будет только усиливаться. Пока что это показательно сделали. Это показательная казнь, и она понесёт свои негативные последствия для американского общества в дальнейшем. Чем это закончится — мне трудно представить».

По мнению директора Института городских исследований американского Морганского государственного университета, психолога Рэймонда Уинбуша, среди чернокожего населения самоубийство часто считается позорным актом. Также, по данным Министерства здравоохранения и социальных служб США, этот показатель среди чернокожих на 60 процентов ниже, чем среди белых.

В Америке беспорядки начались в конце мая после того, как в Миннеаполисе после задержания полицейскими скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд.

Суд Линча представлял собой право толпы на самосуд в отношении человека, подозреваемого в преступлении. Такие убийства проходили в США с XIX-го до середины XX века.