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«Угроза безопасности Европы»: Украина о параде в Крыму 

Павел Тиунов и ещё 17 1 час назад
«Угроза безопасности Европы»: Украина о параде в Крыму
Фото: РИА Новости
Представители министерства иностранных дел Украины направили российским коллегам ноту протеста по поводу проведения парадов Победы в Крыму и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомство. В документе говорится, что таким образом Россия нарушила положения Минских соглашений.
Главная претензия украинских дипломатов заключается в том, что торжественные шествия в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске были организованы без их согласования, а это якобы говорит о нарушении РФ обязательств по Минским соглашениям.
Кроме того, Россия, уверяют дипломаты, демонстрируя военную мощь, продолжает «милитаризацию Крыма», что напрямую угрожает безопасности европейских стран.
Накануне, как сообщал «Рамблер», в Донецке и Луганске прошли самые зрелищные, по мнению аналитиков, военные парады за шестилетнюю историю самопровозглашенных республик. В торжественном смотре приняли участие более 2,5 тысячи человек и около 100 единиц современной военной техники.
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Комментарии 3
В мире , Украина , Крым наш , Продлить жизнь , Республика Крым
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