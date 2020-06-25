«Угроза безопасности Европы»: Украина о параде в Крыму 

Представители министерства иностранных дел Украины направили российским коллегам ноту протеста по поводу проведения парадов Победы в Крыму и самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках, говорится на сайте украинского внешнеполитического ведомство. В документе говорится, что таким образом Россия нарушила положения Минских соглашений.

Главная претензия украинских дипломатов заключается в том, что торжественные шествия в Крыму, Севастополе, Донецке и Луганске были организованы без их согласования, а это якобы говорит о нарушении РФ обязательств по Минским соглашениям.

Кроме того, Россия, уверяют дипломаты, демонстрируя военную мощь, продолжает «милитаризацию Крыма», что напрямую угрожает безопасности европейских стран.

Накануне, как сообщал «Рамблер», в Донецке и Луганске прошли самые зрелищные, по мнению аналитиков, военные парады за шестилетнюю историю самопровозглашенных республик. В торжественном смотре приняли участие более 2,5 тысячи человек и около 100 единиц современной военной техники.