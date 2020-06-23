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Президент Молдавии помог выйти из тюрьмы обвиненному в краже миллиардов 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Додон помог выйти из тюрьмы известному бизнесмену
Фото: ТАСС
В Молдавии из тюрьмы был выпущен скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон, который в России обвиняется в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за границу. Об этом сообщает ресурс NewsMaker.md.
Платона считают организатором «ландромата» — мошеннической схемы, с помощью которой из российских банков вывели 20 миллиардов долларов.
На родине он был осужден за организацию аферы, известной как «кража миллиарда», когда средства из банков тоже вывели в офшоры. В 2017 он был приговорен к 18 годам тюрьмы, однако назначенный недавно генеральный прокурор Молдавии назвал дело сфальсифицированным и направил его на пересмотр.
В Кишиневе считают, что за этим решением стоит президент страны Игорь Додон. Так, в 2019 году местная пресса писала, что Платона в тюрьме навестил представитель Додона — бывший посол Молдавии в России Владимир Цуркан. Он, по данным ряда источников, просил Платона дать «разоблачительные показания на противников президента в обмен на обещание о пересмотре дела». Позже, 15 июня, Вячеслав Платон вышел на свободу и заявил, что уезжать из страны не намерен.
Оппозиция назвала это решение политическим, заявив, что оно выгодно президенту Додону. В частности, лидер оппозиционной партии «Платформа DA» Андрей Нэстасе назвал происходящее «самым крупным сведением счетов между мафиозными кланами за всю историю республики».
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В мире , Вячеслав Платон , Игорь Додон , Владимир Цуркан , Андрей Нэстасе , Молдова
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