Додон помог выйти из тюрьмы известному бизнесмену

Молдавии из тюрьмы был выпущен скандально известный бизнесмен Вячеслав Платон , который в России обвиняется в организации международного преступного сообщества и незаконном выводе денег за границу. Об этом сообщает ресурс NewsMaker.md.

Платона считают организатором «ландромата» — мошеннической схемы, с помощью которой из российских банков вывели 20 миллиардов долларов.

На родине он был осужден за организацию аферы, известной как «кража миллиарда», когда средства из банков тоже вывели в офшоры. В 2017 он был приговорен к 18 годам тюрьмы, однако назначенный недавно генеральный прокурор Молдавии назвал дело сфальсифицированным и направил его на пересмотр.

В Кишиневе считают, что за этим решением стоит президент страны Игорь Додон . Так, в 2019 году местная пресса писала, что Платона в тюрьме навестил представитель Додона — бывший посол Молдавии в России Владимир Цуркан . Он, по данным ряда источников, просил Платона дать «разоблачительные показания на противников президента в обмен на обещание о пересмотре дела». Позже, 15 июня, Вячеслав Платон вышел на свободу и заявил, что уезжать из страны не намерен.