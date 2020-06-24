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Китай оценил празднование Победы в России 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 30 минут назад
Китай оценил празднование Победы в России
Фото: РИА Новости
Празднование 75-летия в Великой Отечественной войне является проявлением уважения российской стороны к истории, заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
«В этом году исполняется 75-лет победе во Второй мировой войне. Советский союз — главная страна-победитель, сделала огромный вклад для победы во Второй мировой войне», — приводит его слова РИА «Новости».
«Празднование российской стороной 75-летия победы в Великой Отечественной войне стало проявлением уважения к истории, а также решимости защищать итоги Второй мировой войны», — добавил он.
Представитель китайского внешнеполитического ведомства отметил, что Китай, также являясь одной из главных стран-победителей, готов и дальше вместе с российской стороной и всем международным сообществом выступать против попыток искажения истории, героизации актов агрессии, сообща защищать международный мир.
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошел 24 июня на Красной площади в Москве. В параде приняли участие более 14 тыс. военнослужащих, свыше 200 единиц техники, в том числе легендарные танки Т-34 и самоходные установки СУ-100. Завершился парад воздушной частью, в которой приняли участие 75 летательных аппаратов.
Президент Владимир Путин заявил, что победа в Великой Отечественной войне определила будущее планеты на десятилетия вперед. Он призвал беречь и отстаивать правду о ВОВ.
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В мире , Владимир Путин , МИД , РИА Новости , Китай
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