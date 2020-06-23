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«Деградация всего»: названа причина протестов в Белоруссии 

Артём Кульша 32 минуты назад
Названа причина протестов в Белоруссии
Фото: ТАСС
Граждане Белоруссии, участвующие в протестах, полагают, что при существующей власти у них нет перспектив, заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК кандидат в президенты страны Валерий Цепкало.
По его словам, экономическое развитие государства оставляет желать лучшего, а люди устали от политического притеснения своих свобод и правления одного и того же человека.
Цепкало подчеркнул, что нынешние протесты — нонсенс для политической жизни Белоруссии. По его мнению, люди выходят на улицу с протестом против затянувшегося правления одного человека, а также против отсутствия политических свобод.
«Явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен», — отметил политик.
Цепкало выделил недовольство белорусов падением уровня экономического развития страны. По его словам, последние десять лет государство «вообще не развивалось», и даже наоборот регрессирует: ВВП снижается, уровень средней зарплаты по стране падает.
«Происходит деградация всего», — подчеркнул оппозиционер.
Валерий Цепкало, как сообщал «Рамблер», входит в число ближайших преследователей действующего президента страны Александра Лукашенко. В его поддержку собрано более 200 тысяч подписей. Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.
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В мире , СНГ , Григорий Березкин , Александр Лукашенко , РБК
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