Названа причина протестов в Белоруссии

Граждане Белоруссии , участвующие в протестах, полагают, что при существующей власти у них нет перспектив, заявил в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК кандидат в президенты страны Валерий Цепкало.

По его словам, экономическое развитие государства оставляет желать лучшего, а люди устали от политического притеснения своих свобод и правления одного и того же человека.

Цепкало подчеркнул, что нынешние протесты — нонсенс для политической жизни Белоруссии. По его мнению, люди выходят на улицу с протестом против затянувшегося правления одного человека, а также против отсутствия политических свобод.

«Явно сейчас ощущение, что люди хотят перемен», — отметил политик.

Цепкало выделил недовольство белорусов падением уровня экономического развития страны. По его словам, последние десять лет государство «вообще не развивалось», и даже наоборот регрессирует: ВВП снижается, уровень средней зарплаты по стране падает.

«Происходит деградация всего», — подчеркнул оппозиционер.