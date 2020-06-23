Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы спали: объяснен отказ Германии посетить парад в Москве 

Алиса Селезнёва 29 минут назад
Пока вы спали: Германия объяснила отказ приехать на парад Победы
Фото: ТАСС

Объяснен отказ ФРГ посетить парад в Москве

Отсутствие представителей Германии на праздничных мероприятиях в Москве связано с пандемией коронавируса. Об этом депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил телеканалу «360».
«Передвижение простых граждан сейчас серьезно ограничены. Думаю, было бы логично, чтобы эти мероприятия были также ограничены. Иначе это будет похоже все на ограничения для простого народа, а не на меры, которые действительно сопутствуют улучшению обстановки», — пояснил он.

В России хотят установить новые нормы борьбы с лесными пожарами

Минприроды России предложило существенно сократить зоны контроля, в пределах которых региональным властям разрешено не тушить пожары. Об этом пишет «Коммерсант».
Согласно поправкам к Правилам тушения лесных пожаров, которые подготовило ведомство, зоны контроля, «расположенные на труднодоступных и удаленных территориях», предложено практически упразднить и относить к ним лишь «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах».
При этом экологи, ранее настаивавшие на принятии таких поправок, опасаются, что регионы из-за недостатка финансирования все равно не будут тушить пожары в труднодоступных местах.

Центробанк снизит коэффициенты риска по ипотеке

Банк России планирует смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов, установив более низкие значения коэффициентов риска, что позволит банкам высвободить капитал на общую сумму около 300 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.
Коэффициенты риска планируется установить в диапазоне от 20% до 100%, что, по мнению ЦБ России «расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок».

Процедуру банкротства хотят облегчить

Законопроект о внесудебной процедуре банкротства граждан был существенно переработан к рассмотрению во втором чтении в Госдуме после критики Центробанка и Минэкономики. Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, в законопроекте, рассмотрение которого намечено на 23 июня, сумма долга уменьшена до 50 000, также одним из критериев стало наличие оконченного исполнительного производства в связи с отсутствием имущества. Подать заявление о банкротстве можно будет через МФЦ.
При этом эксперты отметили, что верхний порог для признания банкротом составляет всего 500 тысяч рублей, что «оставит за бортом очень многих граждан».

Сотовые абоненты получат свободу

Минэкономики предложило дать право операторам сотовой связи самим проводить идентификацию абонентов при продаже сим-карт через интернет, без обязательного подключения к Единой биометрической системе «Ростелекома». Об этом сообщает «Коммерсант».
По данным издания, предложение Минэкономики, в отличие от законопроекта Минкомсвязи, позволяет операторам пользоваться собственными приложениями для проверки личности. При этом нет необходимости предварительно брать от абонента письменное согласие на обработку данных — оно будет получено оператором одновременно с началом прохождения идентификации.
Видео дня. «Довела мужика»: Харламов и Асмус разводятся
Комментарии 64
В мире , Бундестаг , Минкомсвязи РФ , Госдума , Минэкономразвития , Центральный банк России , Минприроды , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«У мужчин основная цель — поиметь вас»
«Тело и органы завещала науке»
«Тело и органы завещала науке»
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Россия признала брак двух мужчин
Россия признала брак двух мужчин
Видео
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
17:27
Испытания безостановочной стрельбой АК-103 попали на видео
Армия Оружие
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
00:56
Опубликовано видео стычки на дороге волейболиста сборной РФ
Происшествия
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
02:05
Обрушение фасада дома Черданцева попало на видео
Происшествия
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
00:59
Перестрелка в США в толпе людей попала на видео
Происшествия
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
00:47
Град в Хакасии разбил машины и попал на видео
Общество
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
00:39
В Индонезии проснувшийся вулкан попал на видео
В мире
Избиение уличных музыкантов попало на видео
01:23
Избиение уличных музыкантов попало на видео
Происшествия
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение