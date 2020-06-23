Пока вы спали: Германия объяснила отказ приехать на парад Победы

Объяснен отказ ФРГ посетить парад в Москве

Отсутствие представителей Германии на праздничных мероприятиях в Москве связано с пандемией коронавируса. Об этом депутат бундестага Вальдемар Гердт заявил телеканалу «360».

«Передвижение простых граждан сейчас серьезно ограничены. Думаю, было бы логично, чтобы эти мероприятия были также ограничены. Иначе это будет похоже все на ограничения для простого народа, а не на меры, которые действительно сопутствуют улучшению обстановки», — пояснил он.

В России хотят установить новые нормы борьбы с лесными пожарами

Минприроды России предложило существенно сократить зоны контроля, в пределах которых региональным властям разрешено не тушить пожары. Об этом пишет «Коммерсант».

Согласно поправкам к Правилам тушения лесных пожаров, которые подготовило ведомство, зоны контроля, «расположенные на труднодоступных и удаленных территориях», предложено практически упразднить и относить к ним лишь «нелесные земли, которые расположены в резервных лесах».

При этом экологи, ранее настаивавшие на принятии таких поправок, опасаются, что регионы из-за недостатка финансирования все равно не будут тушить пожары в труднодоступных местах.

Центробанк снизит коэффициенты риска по ипотеке

Банк России планирует смягчить регулирование выдачи ипотечных кредитов, установив более низкие значения коэффициентов риска, что позволит банкам высвободить капитал на общую сумму около 300 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Коэффициенты риска планируется установить в диапазоне от 20% до 100%, что, по мнению ЦБ России «расширит возможности банков по выдаче новых кредитов, повысит рентабельность ипотеки в расчете на капитал и будет способствовать снижению процентных ставок».

Процедуру банкротства хотят облегчить

Законопроект о внесудебной процедуре банкротства граждан был существенно переработан к рассмотрению во втором чтении в Госдуме после критики Центробанка и Минэкономики . Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным издания, в законопроекте, рассмотрение которого намечено на 23 июня, сумма долга уменьшена до 50 000, также одним из критериев стало наличие оконченного исполнительного производства в связи с отсутствием имущества. Подать заявление о банкротстве можно будет через МФЦ.

При этом эксперты отметили, что верхний порог для признания банкротом составляет всего 500 тысяч рублей, что «оставит за бортом очень многих граждан».

Сотовые абоненты получат свободу

Минэкономики предложило дать право операторам сотовой связи самим проводить идентификацию абонентов при продаже сим-карт через интернет, без обязательного подключения к Единой биометрической системе «Ростелекома». Об этом сообщает «Коммерсант».