Отношение Трампа к Путину назвали загадкой 

Американский президент Дональд Трамп мог бы вести более жесткую политику в отношении Москвы , однако воздержался от этого. С таким мнением выступает в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме» бывший советник президента по нацбезопасности Джон Болтон

По его словам, Трамп не хотел признавать вмешательство России в дела США или других стран, поскольку это могло навести людей на мысли о его сговоре с Москвой. Болтон считает, что такая позиция была в корне неправильной: президент мог бы обращаться с российскими властями «жесткой рукой». Вместо этого он проигнорировал вмешательство России в выборы, утверждает бывший советник.

«При этом он никогда не давал оценку самому [президенту России Владимиру] Путину, по крайней мере при мне. А я и не спрашивал: наверное, боялся того, что могу услышать», — написал Болтон. Он назвал отношение американского президента к российскому коллеге загадкой.

8 мая в США закрыли уголовное дело против бывшего советника по национальной безопасности президента Майкла Флинна о его возможных тайных связях с Россией. Уголовное дело, возбужденное в рамках «расследования о сговоре с Россией» спецпрокурора Роберта Мюллера , было решено прекратить после тщательной проверки фактов.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн был советником по национальной безопасности Трампа с 20 января по 13 февраля 2017 года. Он ушел в отставку на фоне обвинений в утаивании содержания своих разговоров с Сергеем Кисляком, занимавшим в то время должность посла России в США.

Полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был опубликован в апреле 2019 года. Его авторы пришли к выводу, что Москва оказывала влияние на их проведение, хотя и отрицает это, однако сговор американского президента Дональда Трампа с Россией подтвержден не был.

Президент США Дональд Трамп отправил Болтона в отставку в сентябре 2019 года. Американский лидер объяснил это серьезными ошибками, которые допускал советник. После этого он написал мемуары, фрагменты которых вызвали критику Вашингтона. Президент США назвал книгу сборником лжи, а правительство США намеревается подать на автора в суд, чтобы лишить его доходов от продажи — его обвиняют в раскрытии огромного количества секретной информации.