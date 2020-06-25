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Украинские силовики сообщили о пяти обстрелах в Донбассе за сутки 

РИА Новости и ещё 2 48 минут назад
Украинские силовики сообщили об обстрелах в Донбассе
Фото: РИА Новости
Украинские силовики сообщили в четверг, что зафиксировали пять обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "пять раз нарушили режим прекращения огня".
"За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", — добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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