«Никогда мы Россию не победим» 

Червоненко, как сообщал «Рамблер», возглавлял Министерство транспорта и связи Украины в феврале-сентябре 2005 года. В 2002-2006 годах он был депутатом Верховной рады Украины , а в 2005-2007 годах — главой Запорожской областной государственной администрации.

«Никогда мы ее (Россию. — Прим. ред.) не победим», — заявил он вчера.

По словам Червоненко, он может доказать это при помощи математических формул. Также политик выразил уверенность, что Украина может прийти к консенсусу с Россией даже сейчас — достойно и взаимовыгодно.