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«Никогда мы Россию не победим» 

Артём Кульша 44 минуты назад
«Никогда мы Россию не победим»
Фото: РИА Новости
Украина никогда не победит Россию. Об этом бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко заявил в эфире телеканала «112».
Червоненко, как сообщал «Рамблер», возглавлял Министерство транспорта и связи Украины в феврале-сентябре 2005 года. В 2002-2006 годах он был депутатом Верховной рады Украины, а в 2005-2007 годах — главой Запорожской областной государственной администрации.
«Никогда мы ее (Россию. — Прим. ред.) не победим», — заявил он вчера.
По словам Червоненко, он может доказать это при помощи математических формул. Также политик выразил уверенность, что Украина может прийти к консенсусу с Россией даже сейчас — достойно и взаимовыгодно.
В начале июня министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время между Россией и Украиной невозможна широкомасштабная война. Он назвал причинами этого экономический кризис, пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 и потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) — 350 тысяч военных прошли испытание на восточном фронте.
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В мире , Украина , Евгений Червоненко , Алексей Резников , Минтранс РФ , Верховная Рада
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