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Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 1 час назад
Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки
Фото: Reuters
Акции протеста в Вашингтоне, округ Колумбия, переросли в беспорядки, когда стражи порядка вытесняли с площади Лафайетт демонстрантов, попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону, передает NBC News.
Протестующие повалили временный забор вокруг статуи, некоторые взобрались на нее, чтобы обвязать веревкой. Толпа, окружавшая статую, выкрикивала: «Эндрю Джексон должен уйти!», передает РИА «Новости».
Столкновения с полицией начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи. Полиция распылила перцовый спрей в сторону протестующих.
Перед этим четверо сотрудников полиции пострадали, пытаясь убрать палатки с площади Лафайетт, которые блокировали улицу H-Стрит. Протестующие бросали в офицеров различные предметы, нескольких человек задержали.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.
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Комментарии
В мире , Эндрю Джексон , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , телеканал NBC , Колумбия , США
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