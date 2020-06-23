Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки 

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Акции протеста в Вашингтоне, округ Колумбия , переросли в беспорядки, когда стражи порядка вытесняли с площади Лафайетт демонстрантов, попытавшихся снести статую седьмому президенту США Эндрю Джексону , передает NBC News.

Протестующие повалили временный забор вокруг статуи, некоторые взобрались на нее, чтобы обвязать веревкой. Толпа, окружавшая статую, выкрикивала: «Эндрю Джексон должен уйти!», передает РИА «Новости».

Столкновения с полицией начались, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи. Полиция распылила перцовый спрей в сторону протестующих.

Перед этим четверо сотрудников полиции пострадали, пытаясь убрать палатки с площади Лафайетт, которые блокировали улицу H-Стрит. Протестующие бросали в офицеров различные предметы, нескольких человек задержали.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.