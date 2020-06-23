«Он передумал»: почему Трамп не ввел санкции против РФ 

Речь идет о ситуации, когда западные лидеры обвинили сирийское руководство в применении химического оружия. В результате, как сообщал "Рамблер", США, Британия и Франция в апреле 2018 года нанесли ракетный удар по правительственным объектам в Сирии, где, по мнению военных специалистов, было налажено производство запрещенного оружия.

Президент России Владимир Путин тогда осудил действия зарубежных коллег, назвав нападение на Сирию «агрессией против суверенного государства».

На фоне обсуждения деталей ракетного удара Трамп поначалу согласился ввести в отношении России санкции, пишет экс-советник президента США Джон Болтон. Однако позже глава государства отказался от первоначального плана.

«Он передумал. "Мы дали понять нашу позицию", — сказал мне Трамп», — отметил в книге Болтон.

По его словам, Трамп также не одобрял введение санкций против России по Закону о противодействии противникам Америки, который констатировал вмешательство российских спецслужб в ход президентских выборов в 2016 году. Глава государства, по словам Болтона, считал, что введенные ограничительные меры якобы доказывали его сотрудничество с Москвой в период предвыборной кампании.