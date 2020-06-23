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Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 21 минуту назад
Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса
Фото: EPA
Населению Германии грозит новая внезапная вспышка коронавируса SARS-CoV-2, начало которой может пройти незамеченным. Такое развитие событий предрек вирусолог Кристиан Дростен после новых случаев распространения болезни, сообщает Zeit.
«Я не смотрю на вещи оптимистично и не думаю, что через месяц все будет так же мирно, как сейчас. (…) Думаю, через два месяца у нас будет проблема, если мы сейчас снова не начнем бить тревогу», — цитирует издание слова ученого.
По мнению Дростена, государству и обществу стоит соблюдать бдительность и осторожность, чтобы избежать новой волны заболевания. Он указал на пример южных штатов США, где ограничения были сняты слишком рано — и высокая температура воздуха не помешала вирусу распространиться и привести к «ужасающей ситуации».
Германия приготовилась ко второй вспышке коронавируса
Днем ранее о новой волне коронавируса сообщили в Южной Корее: после открытия ночных клубов там произошла очередная вспышка заболеваемости. Власти Сеула рассматривают возвращение карантинных мер для борьбы с пандемией.
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В мире , Германия
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