Германии предрекли новую внезапную вспышку коронавируса 

Населению Германии грозит новая внезапная вспышка коронавируса SARS-CoV-2, начало которой может пройти незамеченным. Такое развитие событий предрек вирусолог Кристиан Дростен после новых случаев распространения болезни, сообщает Zeit.

«Я не смотрю на вещи оптимистично и не думаю, что через месяц все будет так же мирно, как сейчас. (…) Думаю, через два месяца у нас будет проблема, если мы сейчас снова не начнем бить тревогу», — цитирует издание слова ученого.

По мнению Дростена, государству и обществу стоит соблюдать бдительность и осторожность, чтобы избежать новой волны заболевания. Он указал на пример южных штатов США, где ограничения были сняты слишком рано — и высокая температура воздуха не помешала вирусу распространиться и привести к «ужасающей ситуации».

Днем ранее о новой волне коронавируса сообщили в Южной Корее: после открытия ночных клубов там произошла очередная вспышка заболеваемости. Власти Сеула рассматривают возвращение карантинных мер для борьбы с пандемией.