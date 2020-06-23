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В мире от коронавируса вылечилось более 4,5 миллиона человек 

ТК «Звезда» 1 час назад
В мире от коронавируса вылечилось более 4,5 млн человек
Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Pres
Самое большое число выздоровевших выявлено в США — 640 198 человек, и в Бразилии — 601 736 человек, так как эти страны лидируют и по общему количеству заболевших.
Всего в мире от смертельной инфекции — коронавируса нового типа — вылечилось более 4,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболевания.
По данным университета, точное число зарегистрированных пациентов, вылечившихся от болезни составляет 4 510 707. Большинство выздоровевших находятся в США — 640 198 человек, и в Бразилии — 601 736, так как эти страны лидируют и по общему числу заболевших. Всего, по информации организации, в мире заражено более девяти миллиона человек, число летальных случаев составляет 471 591.
Вспышка нового типа коронавируса впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в китайской городе Ухань. За пару месяцев заболевание охватило 188 стран мира. 11 марта Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. С начала распространения эпидемии в нашей стране выявлено 592 280 случаев заболевания.
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В мире , ВОЗ , Бразилия , США
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