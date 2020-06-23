В мире от коронавируса вылечилось более 4,5 млн человек

Самое большое число выздоровевших выявлено в США — 640 198 человек, и в Бразилии — 601 736 человек, так как эти страны лидируют и по общему количеству заболевших.

Всего в мире от смертельной инфекции — коронавируса нового типа — вылечилось более 4,5 миллиона человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболевания.

По данным университета, точное число зарегистрированных пациентов, вылечившихся от болезни составляет 4 510 707. Большинство выздоровевших находятся в США — 640 198 человек, и в Бразилии — 601 736, так как эти страны лидируют и по общему числу заболевших. Всего, по информации организации, в мире заражено более девяти миллиона человек, число летальных случаев составляет 471 591.