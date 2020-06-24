Госдеп США осудил теракт в Сирии

Госдепартамент США осудил террористические атаки в Сирии и призвал к политическому урегулированию в стране.
Сирийская газета Al-Watan сообщала, что по меньшей мере три человека погибли в результате взрыва заминированного автомобиля в Телль-Халафе. Позднее минобороны Турции сообщило о пяти погибших и 12 раненых при теракте с использованием взрывного устройства в поселении Телль-Халаф около города Рас эль-Айн в провинции Хасеке на севере Сирии.
"Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семьям ни в чем не повинных погибших и раненных мирных жителей Сирии в результате террористического нападения в Телль-Халафе и авиаудара в Кобани", — говорится в заявлении госдепа. Подробности инцидента в Кобани ведомство не сообщает.
Госдеп призвал все стороны сфокусироваться на достижении долгосрочного политического урегулирования конфликта в Сирии в соответствии с с резолюцией 2254 СБ ООН.
Минобороны Турции возложило ответственность за взрыв в поселении Телль-Халаф на запрещенную в Турции Рабочую партию Курдистана (РПК) и связанные с ней силы самообороны сирийских курдов (YPG).