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Украина намерена продолжить разрывать соглашения с РФ 

Алиса Селезнёва 9 минут назад
Украина проводит ревизию двусторонних соглашений с Россией и намерена оставить только минимум, необходимый для защиты прав украинских граждан. Об этом в интервью «Укринформ» заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар.
«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашения. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — пояснил он.
По словам дипломата, Украина не идет «на радикально-эмоциональные шаги», которые могут навредить ее гражданам.
«Если отменить сразу все соглашения, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будет механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ», — подчеркнул он.
«Рамблер» писал, что ранее депутат Тернопольского городского совета от партии «Европейская солидарность» Тарас Билан обратился к президенту Украины с требованием создать ядерные бомбы, чтобы не допустить вторжения на территорию страны России и Венгрии.
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В мире , Видео , Политика , Укринформ
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