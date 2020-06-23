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Украина избавляется от договоров с Россией 

Ura.Ru 9 минут назад
Украина избавляется от договоров с Россией
Фото: © РИА Новости / Виталий Аньков
Замминистра иностранных дел Украины Василий Боднарь признался, что страна продолжит отказываться от договоренностей с Россией. Действующими останутся только необходимые документы.
«До войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остаются в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться», — объяснил Боднарь изданию «Укринформ». Дипломат подчеркнул, что отношения с Россией пока не прекратятся совсем.
В феврале этого года президент России Владимир Путин заявлял, что Россия и Украина еще способны договориться. «Надежда умирает последней», — констатировал Путин.
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В мире , Политика , Владимир Путин , Укринформ
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