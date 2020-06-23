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На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина 

РИА Новости и ещё 1 25 минут назад
На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина
Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Гражданскую жалобу в Генпрокуратуру за нарушение карантина подали на президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и главу Минздрава Хулио Массолени, сообщает газета Ultima Hora.
"Адвокат Эстер Роа проинформировала, что утром в понедельник представители гражданского общества подали жалобу в центральный офис Генпрокуратуры против президента Марио Абдо Бенитеса и главы Минздрава Хулио Массолени за предполагаемое совершение наказуемых действий, связанных с нарушением карантина, введенного из-за коронавируса", — отмечает издание.
Жалоба основывается на публикации и фотографии в различных СМИ, где президент и министр участвуют в ряде официальных мероприятий, не соблюдая эпидемиологические меры.
В Парагвае зафиксировано 1392 случая заболевания коронавирусом, 903 пациента вылечились, 13 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , Минздрав РФ , Генпрокуратура РФ , Парагвай
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