На президента Парагвая пожаловались за нарушение карантина 

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Гражданскую жалобу в Генпрокуратуру за нарушение карантина подали на президента Парагвая Марио Абдо Бенитеса и главу Минздрава Хулио Массолени, сообщает газета Ultima Hora.

"Адвокат Эстер Роа проинформировала, что утром в понедельник представители гражданского общества подали жалобу в центральный офис Генпрокуратуры против президента Марио Абдо Бенитеса и главы Минздрава Хулио Массолени за предполагаемое совершение наказуемых действий, связанных с нарушением карантина, введенного из-за коронавируса", — отмечает издание.

Жалоба основывается на публикации и фотографии в различных СМИ, где президент и министр участвуют в ряде официальных мероприятий, не соблюдая эпидемиологические меры.

В Парагвае зафиксировано 1392 случая заболевания коронавирусом, 903 пациента вылечились, 13 скончались.

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