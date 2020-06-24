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ВОЗ спрогнозировала десять миллионов зараженных коронавирусом 

РИА Новости и ещё 12 1 час назад
Более 10 миллионов: ВОЗ дала прогноз по коронавирусу
Фото: Reuters
На следующей неделе число зараженных коронавирусом в мире превысит десять миллионов человек, заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
На данный момент, отметил он, COVID-19 заболели уже свыше 9,1 миллиона человек. Скончались более 473 тысяч.
"В первый месяц этой вспышки сообщалось о десяти тысячах случаев, а за последний месяц пришли сведения о более чем четырех миллионах", — сказал Гебрейесус.
На пороге очередной круглой цифры глава ВОЗ призвал делать все возможное для борьбы с коронавирусом. В первую очередь, по его мнению, следует обеспечить всех нуждающихся тяжелых больных кислородом.
В России выявили 607 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 8,5 тысячи человек умерли, более 368 тысяч выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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