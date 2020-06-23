Мужчина дважды за три года сорвал джекпот в $4 млн

Житель округа Монро штата Мичиган ( США Марк Кларк второй раз в жизни выиграл в лотерею Michigan Lottery огромную сумму.

Впервые 50-летний американец из Саус-Роквуда купил выигрышный билет в 2017 году в магазинчике Ash Market в Карлтоне. Свой второй счастливый билет он купил в магазине 127 Party, расположенном в Гудзоне . Мужчина считает, что выигрышем он обязан своему покойному отцу, который около десяти лет назад подарил сыну монетку на удачу, именно этой монеткой Кларк соскребал защитные слои с лотерейных билетов.

Я соскрёб цифры на билете монеткой, которую мне дал отец около 10 лет назад. Мы потеряли его около года назад из-за проблем со здоровьем, и я не могу не думать о том, что, возможно, эта монетка на удачу помогла мне выиграть, — цитирует победителя сайт лотереи.

После первого выигрыша мужчина уволился и посвятил время совместной с отцом рыбалке, теперь он планирует продолжить ловить рыбу и проводить время со своей семьёй и сыном.

Он решил принять приз в виде единовременного платежа в размере около $2,5 миллионов, а не аннуитетных платежей на полную сумму.

У меня было много взлётов и падений в моей жизни, но сейчас все довольно удивительно. Ты не думаешь, что выиграете миллионы однажды, и уж точно не думаешь, что это произойдет дважды, — поделился Кларк.

Как писал NEWS.ru ранее, переехавший в ОАЭ индийский продавец выиграл в лотерею 12 млн эмиратских дирхамов. В пересчёте на российскую валюту это составляет 224,3 млн рублей или $3,2 млн