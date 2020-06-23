«Это совершенно неправильно и бесстыдно», — возмущаются китайские читатели. Они обсуждают статью, написанную Владимиром Путиным , и обрушиваются с критикой на Запад и его попытки переписать историю. Комментаторы делятся собственным видением истории, отмечая, что на Западе она уже давно фальсифицирована.

В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 24 июня Россия готовится провести грандиозный военный парад в Москве . Накануне этого события 18 июня президент России Владимир Путин опубликовал авторскую статью «Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны» в американском издании The National Interest. В своей статье Путин сделал всестороннюю оценку исторических событий Второй мировой войны, подчеркнул важную роль Советской Красной Армии в победе и дал мощный ответ на нынешние попытки западных стран фальсифицировать историю Второй мировой войны.

В сентябре прошлого года Европейский парламент принял резолюцию «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы», приравнивая Советский Союз к нацистской Германии и даже провозгласив, что Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом «открыл путь» к началу Второй мировой войны. По этой причине Путин ответил «контрударом», осуждая попытки Европы переложить вину за Вторую мировую войну с нацистов на коммунистов

После выхода статьи Путина 19 июня главный редактор The National Interest Джейкоб Хайлбранн (Jacob Heilbrunn) заявил, что эта статья вызовет сильную реакцию среди западных читателей и направит развитие политики США в сторону более реалистичного подхода.

В начале статьи Путин отметил, что с окончания Великой Отечественной войны прошло 75 лет, и за эти годы выросло несколько поколений, изменилась политическая карта планеты. Однако эта война оставила глубокий след в истории каждой семьи.

«Для моих родителей война — это страшные муки блокадного Ленинграда, где умер мой двухлетний брат Витя, где чудом осталась в живых мама. Отец, имея бронь, ушел добровольцем защищать родной город — поступил так же, как и миллионы советских граждан. Воевал на плацдарме «Невский пятачок", был тяжело ранен».

Путин заявил: «Наша ответственность перед прошлым и будущим — сделать все, чтобы не допустить повторения страшных трагедий. Поэтому я посчитал своим долгом выступить со статьей о Второй мировой и Великой Отечественной войнах».

Он отметил, что глубинные причины Второй мировой войны во многом вытекают из решений, принятых по итогам Первой мировой. Национальное унижение сформировало питательную среду для радикальных и реваншистских настроений в Германии.

Путин подчеркнул, что Советский Союз и Красная Армия внесли решающий вклад в победу над нацистами. Во всех военных операциях антигитлеровской коалиции на долю Советской армии приходилось примерно 75% военных усилий. Согласно докладу Международной комиссии по репарациям с Германии, «количество затраченных Германией на советском фронте солдато-дней превосходит это же количество на всех других союзных фронтах, по крайней мере, в 10 раз. Советский фронт оттягивал также четыре пятых германских танков и около двух третей германских самолетов». За годы войны Советская Красная армия разбила 626 дивизии «оси», из которых 508 были немецкими.

Сейчас некоторые пытаются преуменьшить приведенные факты. С этой целью Путин выступил в своей статье с предупреждением историческому ревизионизму Запада. «Исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе, причем прежде всего в отношении темы Второй мировой войны и ее итогов, опасен тем, что грубо, цинично искажает понимание принципов мирного развития, заложенных в 1945 году Ялтинской и Сан-Францисской конференциями».

В сентябре 2019 года Европарламент принял резолюцию, которая частично перекладывает вину за развязывание войны на Договор о ненападении, подписанный нацистской Германией и Советским Союзом, который также называется Пакт Молотова-Риббентропа. В свою очередь, Путин называет резолюцию, поддержанную польским парламентом, «полным бредом». Впоследствии это привело к дипломатическому конфликту между российским и польским правительствами по поводу причин войны.

Путин отметил, что Россия трезво оценивает исторические события и защищает правду, в то время как Запад по-прежнему хранит исторические документы в секрете, а ревизионизм процветает. Он призвал все страны сотрудничать в изучении истории Второй мировой войны, напоминая, что отказ от осмысления уроков истории вынуждает людей повторять одни и те же ошибки.

В прошлом году из-за вспыхнувшей словесной войны между Россией и европейскими странами Москва объявила о создании крупнейшей коллекции архивных документов по истории Второй мировой войны, открытой для всех. Тогда Путин сказал, что этот шаг заставит тех, кто искажает исторические события ради собственной выгоды, раз и навсегда «закрыть свой рот».

Как сообщается, после публикации статьи Путина в The National Interest 18 июня, глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что призыв Путина к расшифровке архивов Второй мировой войны подтвердит соответствующую историческую правду о войне. «Там еще много чего можно будет обнаружить. И уверен — ничто из обнаруженного не будет опровергать наше прочтение истории и ничто в них не будет подтверждать истории, выписываемые европарламентариями и прочими конъюнктурщиками от политики».

«Господа, архивы должны быть открыты рано или поздно», — сказал Косачев.

Комментарии читателей:

Безумный взрыв и беспорядочный хаос: На протяжении этих нескольких лет, хотя еще не все ветераны Второй мировой войны умерли, историю уже не щадят… Подлинность истории европейской цивилизации действительно вызывает сомнения, все фальсификация!

Ба Ци ест лимонные пирожные и убивает в ответ Безумному взрыву и беспорядочному хаосу: Когда европейцы и американцы пишут историю Второй мировой войны, они обыкновенно не упоминают театр военных действий в Китае.

yunshu в ответ Безумному взрыву и беспорядочному хаосу: Не знаю, как насчет истории, но если посмотреть на новенькие и чистенькие «древнегреческие» памятники и скульптуры, то фальсификация налицо, хе-хе.

Ян Чжэн в ответ Безумному взрыву и беспорядочному хаосу: Далеко ходить не надо, поскольку эти события не мы лично пережили, на Западе уже стало мейнстримом врать не переставая об истории тех лет.

Гуань_летающее облако в ответ Безумному взрыву и беспорядочному хаосу: История с самого начала заслуживала сомнения. Не только период новой истории, но еще со времен Древней Греции она была полна сомнительных фактов.

Цао Цао: После распада Советского Союза Сталин тут же превратился в такого же, как Гитлер, адского демона. Китаю надо быть стойким, чтобы потом не оказалось неожиданно, что это Китай вторгся в Японию во время Второй мировой.

Род Цзючао в ответ Цао Цао: Эти капиталисты всегда так реагируют: превращают себя в добродетелей, а свой народ — в избранный.

guan_15630227932709: На Западе неоднократно появлялись люди, которые пытались переписать историю. Немало из них сочувствовало нацистам и умиротворителям, или просто были сами нацистами. Они думают, что если спихнуть вину на другую идеологию, то проблем не будет.

Камешек 123: Если когда-нибудь будущие поколения будут говорить, что Великобритания и Америка разбили нацистскую Германию, а Освенцим освободили американцы, разве это не будет совершенно невежественно? Это совершенно неправильно и бесстыдно.

Красная карточка в ответ Камешку 123: Не нужно ждать это «когда-нибудь» и «будущие поколения». Пенс уже в этом году заявил, что Освенцим освободили американцы.

Тролль Кай: Таким западным трюкам и я обучен: США помогали Японии нефтью на раннем этапе войны, значит Штаты были партнерами, которые поддерживали японских фашистов. В первые дни войны Америка не стояла на стороне справедливости и даже объединилась с демонами (японцами) только для того, чтобы позволить обеим сторонам потерять свою национальную мощь во время войны. В итоге Соединенные Штаты вступили в войну только для того, чтобы править миром с позиции справедливости и власти. Они — источник всего зла.

Лучше выучу тоже: Великобритания и Франция ради собственных интересов в то время руководствовались политикой умиротворения в отношении Германии. Вот они-то обе —точно лакеи нацистов!

Сердца империи повернуты к Хамису: Но ведь ничего не поделать: когда Европа и Америка что-то говорят, весь мир к ним прислушивается. Китай и Россию никто не слушает. У нас нет права голоса.

Йлунь: Если у нас нет права голоса, нам все равно надо говорить. И говорить побольше, потому что чем больше говорить, тем больше шанс, что нас услышат за границей. Если не говорить, то и шанса не будет.

Смотрю на вселенную с широко открытыми глазами: На самом деле, на начальном этапе войны Англия подстрекала Германию напасть на Советский Союз и только потом изменила стратегию на добродетельную политику.

Ветреная и облачная погода: Первоначально Советский Союз предложил Британии и Франции объединить свои силы для подавления нацистской Германии, но они отвергли его. Они безучастно наблюдали, как Германия поглотила чешский Судетский район и другие европейские регионы. Советский Союз видел насквозь коварные планы Англии и Франции, поэтому был вынужден заключить с Германией Договор о ненападении. Англия и Франция сами связали себя по ногам и рукам: Германия не напала на Советский Союз сразу же после оккупации Польши, а развернулась и захватила Францию.

Бюро пугающей стратегии: А политика умиротворения Англии и Франции уже не играет никакой роли?! Никакой ответственности?

Добродетельный: В результате Второй мировой войны силы Китая и Советского Союза ослабли. Наиболее высокую цену за войну заплатили Китай, Советский Союз, Великобритания, Германия, Италия и Япония. После войны Германия, Италия и Япония стали вассалами Соединенных Штатов. Позже США вмешались, чтобы из наведения послевоенного порядка извлечь максимальную выгоду. Если смотреть на итоги войны — то это сценарий, который написали Соединенные Штаты! Это ситуация, которая сложилась благодаря рукам американских олигархов, выходцев из бедных еврейских кварталов! Цель Второй мировой войны заключалась в том, чтобы ослабить китайскую и русскую нации. Цель приграничного конфликта между Китаем и Индией сегодня также состоит в том, чтобы ослабить китайскую и индийскую нации. Поэтому американские олигархи являются главной силой, которой должен противостоять мир! Большие народы будут уничтожены ими.

Хэн Цю Четвертый: Когда государства становятся слабыми, им ничего не остается, кроме как переписывать историю. Это суровая реальность!