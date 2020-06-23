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Лукашенко потребовал от оппозиции перестать его оскорблять 

Свободная пресса и ещё 6 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Брест потребовал от оппозиции перестать его оскорблять.
«Не надо нас дергать, оскорблять. Я пока еще действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично. А если хотите разного рода жулье защитить, вы защищайте, но только не со мной. Коррупционерам в стране делать нечего", — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.
Напомним, ранее претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико было предъявлено уголовное обвинение.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко
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