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Лукашенко попросил оппозицию не занижать его рейтинг 

РИА Новости и ещё 1 10 минут назад
«Я еще пока президент»: Лукашенко просит не оскорблять его
Фото: © Sputnik / Виктор Толочко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил представителей оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг среди населения республики на фоне грядущих выборов.
Лукашенко в понедельник посетил Брест, где встретился с местной оппозицией. Соответствующий видеофрагмент разместил Telegram-канал "Пул первого".
"Если у вас есть какие-то проблемы, вы их излагайте. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и (кроме) той власти, которая сегодня есть. Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента три процента (рейтинг среди белорусов)? Да вот в этой альтернативной компании (показал рукой на стоящих рядом) я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте", — заявил Лукашенко.
"Вусаты таракан" (усатый таракан), еще чего-то. Я еще пока действующий президент, ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично", — добавил глава государства.
В Белоруссии 9 августа пройдут президентские выборы, Лукашенко баллотируется на шестой срок.
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В мире , Александр Лукашенко
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