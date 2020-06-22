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COVID-19 заболели более 9 миллионов человек 

Индикатор 1 час назад
COVID-19 заболели более 9 миллионов человек
Фото: Индикатор
На 22 июня, по данным Ресурсного центра по коронавирусу Университета Джонса Хопкинса, в мире зарегистрировано 9 008 850 заболевших COVID-19, летальных случаев — 469 239, выздоровело 4 468 436 человек. Больше всего заболевших в США — 2 292 867. Там же зафиксировано и самое большое число летальных исходов — 120 121. На втором месте по обоим показателям Бразилия — 1 083 341 заболевший и 50 591 умерший. Россия остается на третьем месте — 591 465 подтвержденных случая и 8 196 смертей.
Быстрый прирост числа заболевших сохраняется в Индии — сейчас там 425 282 случая (четвертое место) и 13 699 летальных исхода. Самый активный рост числа новых зараженных сейчас в трех латиноамериканских странах — Перу (251 338 зараженных, 7861 погибший), Чили (зарегистрировано 246 963 случая заболевания и 4 502 смертей) и Мексике (180 545 заболевших, 21 825 погибших). Продолжается быстрый рост новых случаев в Иране (207 525 случаев и 9 742 смерти), Саудовской Аравии (161 005 заболевших, 1 307 смертей), Пакистане (181 088 зараженных, 3 590 умерших) и Бангладеш (115 786 заболевших, 1 502 умерших).
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Комментарии
В мире , Бразилия , США
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