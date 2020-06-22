Макрон заявил об «опасной игре» Турции в Ливии

Все новости на карте

"У меня уже была возможность очень четко заявить президенту Эрдогану, что, по моему мнению, Турция играет в настоящее время в опасную игру в Ливии и нарушает все обязательства, данные по итогам прошедшей в Берлине конференции [по Ливии]", — указал Макрон.

С таким заявлением, отмечает Reuters, он выступил в ответ на поддержку Турцией Правительства национального согласия Ливии.