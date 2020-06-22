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Лукашенко: Белоруссия не потерпит олигархата 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Лукашенко: Белоруссия не потерпит олигархата
Фото: ТАСС
Народ Белоруссии не потерпит появления в стране олигархата, заявил президент страны Александр Лукашенко. Об этом сообщает "БелТА".
По словам главы государства, послабления в борьбе с коррупцией в Белоруссии являются прямым путем "уже не к революции, а к майдану", так как народ страны не станет терпеть коррупционные проявления и олигархат.
Бизнес, честно работающий на благо страны, всегда будет получать поддержку, отметил Лукашенко. Однако с теми, кто нарушает закон и пытается жить "за счет чужого, частного или государственного" поступать будут по закону.
Данное заявление прозвучало на фоне задержания в Белоруссии претендента на пост главы государства Виктора Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности Белгазпромбанка.
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В мире , СНГ , Александр Лукашенко
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