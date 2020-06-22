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Президента США захотели лишить права начинать ядерную войну 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Президента США хотят лишить права начинать ядерную войну
Фото: РИА Новости
У президента США не должно быть единоличного контроля над ядерным оружием, к принятию решений о его применении следует привлечь Конгресс, отмечают экс-министр обороны США при Билле Клинтоне Уильям Перри и член руководства общественной организации Плаушерс фанд Том Коллин в статье для The New York Times.
«Концепция единого контроля над ядерным оружием основана на ложной предпосылке, согласно которой Россия может неожиданно нанести первый удар. Холодная война завершилась 30 лет назад, и мы знаем теперь, что Россия никогда серьезно не рассматривала нанесение первого удара по США по той же самой причине, по которой мы никогда серьезно не рассматривали первый удар по России: это было бы национальным самоубийством. Обе стороны должны исходить из того, что такой удар спровоцирует неприемлемый по масштабам ядерный ответ. И обе страны, и большая часть других стран будут уничтожены, и начало такой войны было бы безумием», — цитирует статью ТАСС.
По словам авторов публикации, вместо того, чтобы уделять первостепенное внимание маловероятному сценарию ядерного конфликта, необходимо дать лидерам больше времени для принятия решений.
«Во-первых, президент не должен иметь полномочий самостоятельно принимать решение о нанесении первого удара, а должен принимать это решение совместно со специально подобранной группой в Конгрессе. Во-вторых, США следует объявить, что они никогда не начнут ядерную войну и используют бомбу только в качестве ответной меры, кроме того, США следует отказаться от ракет наземного базирования, которые могут подтолкнуть президента к принятию решения об их использовании из опасений, что они будут уничтожены. Эти ракеты не являются необходимыми для сдерживания, которое обеспечено высокой живучестью ядерных вооружений на подводных лодках», — говорится в статье.
«Президент США Гарри Трумэн 75 лет назад наделил самого себя исключительными полномочиями в вопросах применения ядерного оружия, и с тех пор каждый президент США сохранял эти полномочия за собой. Это была ошибочная политика тогда, и сейчас она неприемлема. Больше не следует идти на риск и следует отойти от грани ядерной катастрофы. Никто в одиночку не должен иметь неограниченных полномочий уничтожить мир», — считают эксперты.
Напомним, российская ядерная доктрина, утвержденная президентом Владимиром Путиным в начале июня, гласит, что Россия рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания. Применение атомных вооружений признается крайней мерой.
При этом в документе названа новая причина для ответного ядерного удара со стороны России: такое возможно, если в направлении нашей страны будет запущена баллистическая ракета. При этом не важно, какая на ней установлена боеголовка — ядерная или обычная.
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Комментарии
В мире , Азия , Ближний Восток , Войска , Конфликты , Оружие , США , Уильям Перри , Билл Клинтон , Владимир Путин , Гарри Трумэн , ИТАР-ТАСС , New York Times
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