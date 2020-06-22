Пока вы не уснули: «урок» Путина Западу 

Россиянам посулили новые выплаты
Предложение о новых выплатах россиянам в размере 10 тысяч рублей от ПФР уже рассматривают в Правительстве РФ, рассказал ФБА "Экономика сегодня" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.
"Путин решил преподать Западу урок"
Президент России Владимир Путин преподал Западу урок по истории Второй мировой войны, потому что там преуменьшают роль России в ней.
"Всё уже решено": В Госдуме определились с Донбассом
Эксперт комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрий Куликов заявил, что будущее Донбасса уже предрешено и оно не зависит от позиции украинских властей.
ЧП в Крыму: в результате взрыва пострадали люди
На автозаправочной станции в Керчи взорвался автомобиль, двигатель которого работает на газу, сообщает ИА Новости. В результате четыре человека получили травмы.
Раскрыто согласие Обамы на «аннексию Крыма»
Бывший президент США Барак Обама просил президента России Владимира Путина не идти дальше присоединения Крыма. Об этом, как сообщает «Лента.ру», экс-советник действующего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон написал в своих мемуарах.
Девушку нашли повешенной на заборе в Мытищах
Девушка повесилась или была повешена возле школы в городе Мытищи Московской области. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».
Зеленский сделал заявление о сбитом Boeing
Власти Украины обратятся в международные суды, если власти Ирана не начнут выполнять данные обещания. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил канадскому изданию The Globe and Mail.
Египет вторгся в Ливию
Истребители египетских ВВС F-16C/D совершили полет в воздушном пространстве Ливии, их сопровождали Airbus A330 MRTT, принадлежащие ОАЭ.
Экс-депутат расстрелял плывущую на лодке семью
Бывший муниципальный депутат открыл прицельную стрельбу из карабина по проплывавшим мимо его дачи людям в лодке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информацию от следственного управления по Ленинградской области. Имя предполагаемого злоумышленника — Илья Русинов.
Послание подруги Ефремова стало сенсацией
Соцсети
Подруга Михаила Ефремова поэтесса Валерия Коренная на своей странице в Facebook рекомендовала артисту бросить пить, поскольку его тяга к алкоголю стала основной причиной произошедшей трагедии, унёсшей по вине артиста жизнь человека. По ее словам, Ефремов пьёт со студенчества.