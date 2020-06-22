Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: «урок» Путина Западу 

Сергей Василенок 23 минуты назад
Пока вы не уснули: «урок» Путина Западу
Фото: ТАСС

Россиянам посулили новые выплаты

Предложение о новых выплатах россиянам в размере 10 тысяч рублей от ПФР уже рассматривают в Правительстве РФ, рассказал ФБА "Экономика сегодня" первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации России по социальной политике, председатель президиума Союза пенсионеров России Валерий Рязанский.

"Путин решил преподать Западу урок"

Президент России Владимир Путин преподал Западу урок по истории Второй мировой войны, потому что там преуменьшают роль России в ней.

"Всё уже решено": В Госдуме определились с Донбассом

Эксперт комитета Госдумы по делам СНГ Дмитрий Куликов заявил, что будущее Донбасса уже предрешено и оно не зависит от позиции украинских властей.

ЧП в Крыму: в результате взрыва пострадали люди

На автозаправочной станции в Керчи взорвался автомобиль, двигатель которого работает на газу, сообщает ИА Новости. В результате четыре человека получили травмы.

Раскрыто согласие Обамы на «аннексию Крыма»

Бывший президент США Барак Обама просил президента России Владимира Путина не идти дальше присоединения Крыма. Об этом, как сообщает «Лента.ру», экс-советник действующего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон написал в своих мемуарах.

Девушку нашли повешенной на заборе в Мытищах

Девушка повесилась или была повешена возле школы в городе Мытищи Московской области. Об этом собеседник в правоохранительных органах сообщил агентству «Москва».

Зеленский сделал заявление о сбитом Boeing

Власти Украины обратятся в международные суды, если власти Ирана не начнут выполнять данные обещания. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил канадскому изданию The Globe and Mail.

Египет вторгся в Ливию

Истребители египетских ВВС F-16C/D совершили полет в воздушном пространстве Ливии, их сопровождали Airbus A330 MRTT, принадлежащие ОАЭ.

Экс-депутат расстрелял плывущую на лодке семью

Бывший муниципальный депутат открыл прицельную стрельбу из карабина по проплывавшим мимо его дачи людям в лодке, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на информацию от следственного управления по Ленинградской области. Имя предполагаемого злоумышленника — Илья Русинов.

Послание подруги Ефремова стало сенсацией

Соцсети
Подруга Михаила Ефремова поэтесса Валерия Коренная на своей странице в Facebook рекомендовала артисту бросить пить, поскольку его тяга к алкоголю стала основной причиной произошедшей трагедии, унёсшей по вине артиста жизнь человека. По ее словам, Ефремов пьёт со студенчества.
Видео дня. У Билана отняли победу на «Евровидении»
Комментарии 1
В мире , Михаил Ефремов , Валерий Рязанский , Дмитрий Куликов , Барак Обама , Джон Болтон , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Владимир Путин , Boeing , Пенсионный фонд РФ , Госдума , Совет Федерации , Правительство РФ , МВД , РИА Новости , АГН "Москва" , ФБА "Экономика сегодня" , Lenta.ru , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
«Ее интересовали мужики и деньги»: Семина о Шукшиной
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Люди выходят на улицы. Что творится в Белоруссии
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Лукашенко выступил со срочным заявлением
Видео
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
00:41
Жесткое падение парапланеристов на землю в Сочи попало на видео
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
00:58
Жираф устроил погоню за джипом с туристами и попал на видео
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
00:49
Кольцеобразное солнечное затмение в Индии попало на видео
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
00:11
Загадочный американский самолет-"невидимка" попал на видео
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
00:16
Санитарная обработка автомобиля Путина попала на видео
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
00:28
Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео
В мире Политика
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
02:42
Избивших беременную женщину раздели и выпороли
Происшествия
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
00:38
Спасший тонущего дайвера аквабайкер попал на видео
Происшествия
Лукашенко предупредил белорусов о плетке и лаптях
03:07
Лукашенко предупредил белорусов о плетке и лаптях
В мире
Собянин заявил о новом этапе снятия ограничений
00:43
Собянин заявил о новом этапе снятия ограничений
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение