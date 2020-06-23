В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса 

Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.

В Молдавии 15 мая закончился период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса, и с 16 мая власти ограничили этот режим лишь областью здравоохранения. С 15 июня республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.

"Продлевается режим чрезвычайного положения в области здравоохранения на территории всей Молдавии до 15 июля 2020 года, с возможностью его продления в зависимости от эволюции эпидемиологической ситуации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

Ранее власти Молдавии сообщили о 14 714 зарегистрированных случаях коронавируса, 490 из которых стали летальными.