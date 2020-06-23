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В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса 

РИА Новости и ещё 2 21 минуту назад
В Молдавии продлили режим ЧП из-за коронавируса
Фото: © Sputnik / Мирослав Ротарь
Власти Молдавии продлили режим ЧП в области здравоохранения из-за коронавируса до 15 июля, сообщила во вторник пресс-служба правительства.
В Молдавии 15 мая закончился период действия чрезвычайного положения из-за коронавируса, и с 16 мая власти ограничили этот режим лишь областью здравоохранения. С 15 июня республика возобновила авиасообщение. При этом в стране запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
"Продлевается режим чрезвычайного положения в области здравоохранения на территории всей Молдавии до 15 июля 2020 года, с возможностью его продления в зависимости от эволюции эпидемиологической ситуации", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.
Ранее власти Молдавии сообщили о 14 714 зарегистрированных случаях коронавируса, 490 из которых стали летальными.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,8 миллиона случаев заражения, свыше 465 тысяч человек скончались.
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В мире , Число заразившихся , ВОЗ , Молдова
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