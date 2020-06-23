РФ предупредили об «украинских граблях» в Белоруссии

Ситуация в Белоруссии , где в преддверии президентских выборов проходят массовые акции протеста против бессменного главы государства Александра Лукашенко , сильно накалена и может привести к разрушительным последствиям. Россия до сих пор не определилась со своим отношением к происходящему в соседней стране, а привычные поиски «пророссийского кандидата» чреваты очередным тупиком, считает политолог Вадим Самодуров.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. В середине мая, когда завершился срок подачи документов для регистрации инициативной группы по выдвижению в качестве кандидата на президентских выборах, заявки подали 55 претендентов на президентский пост. Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко также подал документы в ЦИК , участвовать в выборах он будет в шестой раз.

В июне был задержан претендент на пост главы государства Виктор Бабарико. Его подозревают в организации противоправной деятельности «Белгазпромбанка». 20 июня белорусская полиция задержала около 270 человек после несанкционированных массовых митингов. Лукашенко заявил, что «определенные силы» готовили в Белоруссии масштабную дестабилизацию, но он «никому не позволит сломать эту страну».

Привычная для России стратегия поиска «пророссийских кандидатов» в других государствах не приносит желаемого результата, поэтому Москве следует отказаться от нее. Такое мнение высказал политолог Вадим Самодуров, комментируя ситуацию в Белоруссии.

«Каждый раз, делая ставку на «пророссийского кандидата», Россия получает в итоге нечто совершенно противоположное тому, что рассчитывала получить. Самый яркий и памятный пример — это, наверно, Янукович. Все мы прекрасно помним, что произошло в 2014 году и как повел себя «пророссийский кандидат». Но не будем забывать и о том, как ликовала «вся Россия», когда в Америке избрали «пророссийского» Трампа. Чем это обернулось, все тоже, наверно, поняли», — говорит эксперт.

России важно строить долгосрочные связи со всеми партнерами — и с ближайшими соседями, и со странами Запада. Это позволит Москве найти стратегических союзников и «работать на перспективу», а не становиться заложником поведения одного кандидата, на которого была сделана ставка, подчеркивает политолог.

«Стратегия «пророссийского кандидата» изжила себя. Это позавчерашний день. И этот подход нужно выкинуть на помойку», — заявил Самодуров.

Россия стремится сохранить Белоруссию в своей орбите, но для этого следует понять, чего хотят от РФ белорусский народ и Александр Лукашенко, если именно с ним Кремль планирует выстраивать партнерские отношения. Пока Россия не имеет в Минске никаких союзников, кроме Лукашенко, но и его «всячески отталкивает от себя», отмечает политолог. Проблему он видит в том, что отношения Москвы и Минска в последние годы все чаще выстраивались «с позиции взаимного шантажа и торга».

Кремль должен здраво оценивать опасность сегодняшней ситуации в Белоруссии, поскольку она может перерасти в «полномасштабное гражданское противостояние» с непредсказуемыми последствиями.

«К сожалению, в Белоруссии все идет к тому, что Россия снова может наступить на украинские «грабли», — констатирует Вадим Самодуров.

По словам эксперта, Александр Лукашенко, будучи опытным политиком, игнорирует объективные изменения и трансформации, «которые происходят с миром, с цивилизацией и его собственным народом». Те действия, которые сейчас предпринимает президент Белоруссии, способствуют укреплению оппозиции.

«Зачем Лукашенко арестовал Бабарико? Нет никакого рационального объяснения этому. Это просто проблема разрушительных, негативных установок, которые не дают возможности видеть на шаг вперед и смотреть на ситуацию шире», — говорит он.

Белорусское общество «демонстрирует сильнейшую психологическую усталость от режима Лукашенко», а у России нет никакой позиции по вопросу арестов белорусских оппозиционных лидеров, поскольку вся ее внешняя политика строится на «закулисных переговорах и договоренностях первых лиц». Западные страны, в отличие от России, выпустили заявления по поводу событий в Белоруссии, поскольку они «кропотливо выстраивают отношения со всеми игроками, работают над подготовкой элит и системными трансформациями».

Граждане Белоруссии «устали бояться и готовы ломать существующую систему», воспринимая в штыки «даже самые здравые идеи Лукашенко». «Это опасно, потому что когда у людей перестает работать инстинкт самосохранения, это может иметь очень разрушительные последствия», — заключил Вадим Самодуров.