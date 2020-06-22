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Трамп назвал единственное условие встречи с Мадуро 

RT на русском и ещё 1 21 минуту назад
Трамп назвал условие встречи с Мадуро
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что если у него состоится встреча с венесуэльским лидером Николасом Мадуро, то только для обсуждения его «мирного ухода из власти».
«В отличие от левых радикалов, я всегда буду противостоять социализму и буду на стороне народа Венесуэлы. Моя администрация всегда стояла на стороне свободы и против деспотичного режима Мадуро! Я бы встретился с Мадуро, только чтобы обсудить одну вещь: его мирный уход из власти!» — написал американский президент в Twitter.
Ранее Трамп в интервью Axios допустил, что мог бы рассмотреть возможность встречи с Николасом Мадуро.
В марте госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские власти назначили награду в $15 млн за информацию, которая приведёт к «аресту и/или признанию виновным» венесуэльского президента.
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В мире , Николас Мадуро , Дональд Трамп , США
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