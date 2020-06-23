Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом 

Трамп ранее заявил, что готов к переговорам с Мадуро, но только чтобы обсудить один вопрос — уход венесуэльского лидера со своего поста.

"Мой ответ — также, как я встретился с Джо Байденом, когда мы долго говорили в уважительной манере… также, когда это было бы необходимо, я готов говорить с уважением с президентом США Дональдом Трампом, в той же манере, что я говорил с Байденом, я мог бы говорить с Трампом", — сказал Мадуро в интервью агентству AVN, комментируя заявление президента США.

Мадуро общался с Байденом в 2015 году, и входе этого разговора он призвал уважать Венесуэлу, отмечает агентство.