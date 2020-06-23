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Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом 

РИА Новости и ещё 14 1 час назад
Мадуро заявил, что готов к разговору с Трампом
Фото: © РИА Новости / Сергей Гунеев
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к разговору с президентом США Дональдом Трампом, когда в этом будет необходимость, но разговор должен строиться на уважении.
Трамп ранее заявил, что готов к переговорам с Мадуро, но только чтобы обсудить один вопрос — уход венесуэльского лидера со своего поста.
"Мой ответ — также, как я встретился с Джо Байденом, когда мы долго говорили в уважительной манере… также, когда это было бы необходимо, я готов говорить с уважением с президентом США Дональдом Трампом, в той же манере, что я говорил с Байденом, я мог бы говорить с Трампом", — сказал Мадуро в интервью агентству AVN, комментируя заявление президента США.
Мадуро общался с Байденом в 2015 году, и входе этого разговора он призвал уважать Венесуэлу, отмечает агентство.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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В мире , Николас Мадуро , Джозеф Байден , Хуан Гуаидо , Дональд Трамп , Венесуэла , США
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