Трамп обвинил Болтона в некомпетентности и лжи 

Глава государства заявил, что "дал шанс" Болтону, назначив его на должность, которая не требует одобрения со стороны Сената Конгресса США , в связи с тем, что законодатели не поддержали бы кандидатуру, так как "считают его чокнутым".

"Мне всегда нравится слышать разные точки зрения. Он оказался крайне некомпетентным и лжецом", — считает Трамп.

Он также указал на решение федерального судьи столичного округа Колумбия, который признал, что бывший помощник американского лидера "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов" и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность" в связи с запланированной на 23 июня публикацией его книги "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома".