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Трамп обвинил Болтона в некомпетентности и лжи 

ТАСС и ещё 3 1 час назад
Трамп обвинил Болтона в некомпетентности и лжи
Фото: globallookpress.com
Президент США Дональд Трамп в понедельник обвинил своего бывшего помощника по национальной безопасности Джона Болтона в некомпетентности и во лжи. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в Twitter.
Глава государства заявил, что "дал шанс" Болтону, назначив его на должность, которая не требует одобрения со стороны Сената Конгресса США, в связи с тем, что законодатели не поддержали бы кандидатуру, так как "считают его чокнутым".
"Мне всегда нравится слышать разные точки зрения. Он оказался крайне некомпетентным и лжецом", — считает Трамп.
Он также указал на решение федерального судьи столичного округа Колумбия, который признал, что бывший помощник американского лидера "поставил под удар национальную безопасность Соединенных Штатов" и может в результате понести "административную (и потенциально уголовную) ответственность" в связи с запланированной на 23 июня публикацией его книги "Комната, где это произошло: Мемуары Белого дома".
В субботу пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что правительство США намерено добиться того, чтобы Болтон не смог получать доход от продажи мемуаров, в которых содержатся сведения, представляющие государственную тайну. Она пояснила, что суд не стал блокировать публикацию книги исключительно по причине того, что ее экземпляры уже успели распространить, так что такой шаг был бы запоздалым.
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Комментарии
В мире , США , Джон Болтон , Дональд Трамп , Конгресс США , Администрация США
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