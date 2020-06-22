Лукашенко предупредил белорусов о плетке и лаптях

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Лукашенко приказал военным защитить суверенитет Белоруссии 

ТАСС и ещё 7 1 час назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко приказал армии страны обеспечить стабильность в обществе и защитить суверенитет республики. Как сообщила пресс-служба главы государства, соответствующее заявление он сделал в понедельник на встрече с военнослужащими 38-й Брестской отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.
Лукашенко 19 июня сообщил, что на фоне проходящей президентской избирательной кампании власти сорвали "масштабный план дестабилизации страны, в котором участвовали внешние силы".
"В сложившейся обстановке задача армии и сил специальных операций в первую очередь защита Отечества, поддержание стабильности и согласия в обществе. Вот мой вам приказ. Сделайте все возможное, чтобы защитить суверенитет и обеспечить безопасность нашего государства", — сказал президент. По его словам, белорусы "не должны опять пойти под плетку и надеть лапти". "Не должны нас запрячь в телегу и стегать, чтобы мы, вылупив вочы (очи — прим. ТАСС), как в народе говорят, скакали как бешеные и тянули чужой воз", — подчеркнул он.
Лукашенко обратил внимание военнослужащих, что именно с дестабилизации внутриполитической ситуации в странах часто начинаются локальные и гибридные конфликты.
При этом глава государства указал на то, как в настоящее время подавляют протесты на Западе. Он, в частности, привел примеры выступления "желтых жилетов" во Франции, а также недавние события в США, где для наведения порядка привлекались военные.
Президентские выборы в Белоруссии назначены на 9 августа. С 21 мая по 19 июня в стране проходил сбор подписей избирателей для выдвижения кандидатов. Проведение предвыборных пикетов соперников действующего главы государства сопровождалось задержанием активистов инициативных групп, граждан и журналистов.
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В мире , Видео , Александр Лукашенко , ИТАР-ТАСС
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