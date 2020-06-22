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Семья убитого Хангошвили попросила защиту от «российских властей» 

Деловая газета «Взгляд» 55 минут назад
Семья убитого чеченца попросила защиту от «властей РФ»
Фото: соцсети
Родственники чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, который в прошлом году был убит в Берлине, попросили предоставить им защиту, так как они якобы опасаются преследования со стороны «российских властей», говорится в заявлении адвокатов семьи боевика.
«Мы требуем, чтобы тем из нас, кто до сих пор не получил защиту, она наконец была предоставлена в Германии и, соответственно, в Швеции. К сожалению, в прошлом году мы с болью осознали, что страх преследования со стороны российских властей, из-за которого мы покинули свою родину, оправдан», — передает Deutsche Welle текст заявления.
Также в заявлении выражена радость в связи с выдвинутыми обвинениями после «тщательного расследования».
«Следствие выяснило, что наш отец, брат и супруг был убит по заказу российских властей», — говорится в заявлении.
Убийство 40-летнего гражданина Грузии, проживавшего в Берлине под именем Торнике К. (Зелимхан Хангошвили), было совершено 23 августа прошлого года. Американские СМИ стали писать о «российском следе» в деле об убийстве в Берлине, а Германия объявила двух сотрудников посольства России персонами нон грата.
Также сообщалось, что задержан 49-летний россиянин Вадим К. по обвинению в убийстве.
Посла России вызывали на прошлой неделе в МИД Германии для изложения ему позиции Берлина по делу об убийстве. Москва опровергает причастность к преступлению, подчеркивая, что сам Хангошвили был боевиком, причастным у множеству убийств в России.
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В мире , Криминал , Зелимхан Хангошвили , МИД , Deutsche Welle , Германия , Швеция
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