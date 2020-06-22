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В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню 

РИА Новости 2 часа назад
В Ташкенте возложили цветы к Вечному огню
Фото: пресс-служба посольства России в Узбекистане
Церемония возложения цветов к Вечному огню на территории мемориального комплекса "Братские могилы" в Ташкенте с участием российских дипломатов состоялась в понедельник в День памяти и скорби, сообщили РИА Новости в представительстве Россотрудничества в Узбекистане.
"Двадцать второго июня Российский центр науки и культуры в Ташкенте, посольство Российской Федерации в Узбекистане провели традиционную памятную акцию, посвященную Дню памяти и скорби, на мемориальном комплексе "Братские могилы", — сообщил представитель Россотрудничества.
Участники торжественной акции возложили цветы у Вечного огня и почтили память героев и участников Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие временный поверенный в делах РФ в республике Вадим Митрофанов, и.о. руководителя представительства Россотрудничества Андрей Красильников, руководители Республиканского русского культурного центра и Татарского общественного культурно-просветительного центра в Ташкенте.
В Россотрудничестве отметили, что во время Великой Отечественной войны Узбекистан сыграл значительную роль в Победе над фашизмом, приняв сотни тысяч беженцев, заводы из прифронтовых районов, снабжая фронт продовольствием. "Память о боевом и трудовом братстве говорит о том, что мы действительно непобедимы, пока народы наших стран живут в мире, согласии и уважении друг к другу, пока помнят и чтут имена героев", — добавили в пресс-службе.
"Братские могилы" были установлены в Ташкенте в 1975 году на месте военного госпиталя, существовавшего в столице Узбекистана в 1941–1945 годах. На территории комплекса похоронены 1,5 тысячи советских солдат и офицеров, скончавшихся в госпитале во время войны от полученных ранений.
В Узбекистане проживают около 600 участников войны и более 30 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,9 миллиона жителей республики, из них почти 540 тысяч погибли, 138 тысяч пропали без вести.
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В мире , Андрей Красильников , РИА Новости , Узбекистан
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