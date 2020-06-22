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Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Нетаньяху не приедет на парад Победы в Москве
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны и премьер по ротации Бени Ганц с благодарностью приняли приглашение на парад Победы в Москве 24 июня, но не смогут приехать в Россию из-за политических проблем, сообщил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
"Приглашение подтверждалось нами как премьер-министру Нетаньяху, так и альтернативному премьер-министру, министру обороны Ганцу. Приглашения были приняты с благодарностью, с признательностью. Но ситуация с коронавирусом и политическая ситуация в Израиле потребовали усилий обоих высоких политиков по организации действий правительства в Израиле — вот две причины, по которым они не смогут принять участие в этих торжествах", — сказал Викторов в интервью российским журналистам.
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В мире , Биньямин Нетаньяху , Анатолий Викторов , Израиль , Москва
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