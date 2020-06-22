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Выступающий перед полупустыми трибунами Трамп попал на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Дональду Трампу пришлось выступать перед полупустыми трибунами. В рамках возобновленной предвыборной кампании действующий президент США провел свой первый митинг в Оклахоме. И он оказался не очень удачным: на мероприятие пришло рекордно малое количество его сторонников. При этом устроители митинга рассчитывали на то, что на встречу с главой Белого Дома придут не менее 12 000 человек.
Сейчас в сложившейся ситуации винят в том числе и противников Трампа. Есть версия, что они приобретали билеты под фальшивыми именами и не явились на митинг.
В мире , Видео , Политика , США , Дональд Трамп
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