Власти Финляндии откроют границы с рядом стран

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Власти Финляндии приняли решение о снятии ряда введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает РИА "Новости".

В том числе будут сняты ограничения на посещения ряда стран, в которых наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавирусом.

Так, правительство планирует до 10 июля определить перечень стран, в которые будут разрешены туристические поездки.

Согласно заявлению правительства, внутренний пограничный контроль будет отменен с теми странами, где уровень заболеваемости COVID-19 похож на показатели стран, в которых ограничения на пересечение границ уже сняты.

Туристические поездки могут разрешить в Италию, Грецию, Австрию, Швейцарию, на Кипр и другие.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.