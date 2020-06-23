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Власти Финляндии откроют границы с несколькими странами 

Газета.Ru и ещё 5 1 час назад
Власти Финляндии откроют границы с рядом стран
Фото: РИА Новости
Власти Финляндии приняли решение о снятии ряда введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Об этом сообщает РИА "Новости".
В том числе будут сняты ограничения на посещения ряда стран, в которых наблюдается низкий уровень заболеваемости коронавирусом.
Так, правительство планирует до 10 июля определить перечень стран, в которые будут разрешены туристические поездки.
Согласно заявлению правительства, внутренний пограничный контроль будет отменен с теми странами, где уровень заболеваемости COVID-19 похож на показатели стран, в которых ограничения на пересечение границ уже сняты.
Туристические поездки могут разрешить в Италию, Грецию, Австрию, Швейцарию, на Кипр и другие.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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Комментарии
В мире , Другое , ВОЗ , Финляндия
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