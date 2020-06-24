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В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч 

РИА Новости и ещё 12 24 июня 2020
В Индонезии число случаев COVID-19 превысило 49 тысяч
Фото: AP Photo / Achmad Ibrahim
Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Индонезии превысило 49 тысяч, скончались свыше 2,5 тысяч человек, сообщает министерство здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразились 49 009 человек, 2 573 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались. Отмечается, что после заражения выздоровели почти 20 тысяч человек, число выздоровевших составляет 19 658.
Днем ранее сообщалось о 47 896 зараженных в Индонезии. Суточный прирост составил 1 113, за последние 24 часа в Индонезии скончались еще 38 инфицированных.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 8,9 миллиона случаев заражения, свыше 469 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В мире , Ситуация в мире , COVID-19 , Минздрав РФ , ВОЗ , Индонезия
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