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Раскрыты переговоры Путина и Обамы по Крыму и Донбассу 

Артём Кульша и ещё 2 7 минут назад
Обама просил Путина не идти дальше Крыма
Бывший президент США Барак Обама просил президента России Владимира Путина не идти дальше присоединения Крыма. Об этом, как сообщает «Лента.ру», экс-советник действующего американского президента Дональда Трампа Джон Болтон написал в своих мемуарах.
Обама, как сообщал «Рамблер», был президентом США в 2009-2017 годах. Болтон был советником Трампа по национальной безопасности в апреле 2018 — сентябре 2019 года. Его мемуары должны появиться в продаже 23 июня. На прошлой неделе ряд средств массовой информации опубликовали отрывки из них, а издательство «Саймон и Шустер» (Simon and Schuster) — предисловие к книге.
В опубликованных частях своей книги Болтон описал разговор с Путиным. В ходе него российский президент якобы рассказал ему, что в 2014 году Обама обещал ему, что конфликт в Донбассе будет урегулирован, если Россия не пойдет дальше присоединения Крыма.
«По какой-то причине Обама передумал», — отмечает Болтон.
По его словам, в ходе тех переговоров между Путиным и Обамой президент России был очень жесток по отношению к Украине, а также назвал незаконной продажу ей американского оружия.
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В мире , Видео , Барак Обама , Джон Болтон , Дональд Трамп , Владимир Путин , Республика Крым , США
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