Обама, как сообщал «Рамблер», был президентом США в 2009-2017 годах. Болтон был советником Трампа по национальной безопасности в апреле 2018 — сентябре 2019 года. Его мемуары должны появиться в продаже 23 июня. На прошлой неделе ряд средств массовой информации опубликовали отрывки из них, а издательство «Саймон и Шустер» (Simon and Schuster) — предисловие к книге.

В опубликованных частях своей книги Болтон описал разговор с Путиным. В ходе него российский президент якобы рассказал ему, что в 2014 году Обама обещал ему, что конфликт в Донбассе будет урегулирован, если Россия не пойдет дальше присоединения Крыма.

«По какой-то причине Обама передумал», — отмечает Болтон.

По его словам, в ходе тех переговоров между Путиным и Обамой президент России был очень жесток по отношению к Украине, а также назвал незаконной продажу ей американского оружия.