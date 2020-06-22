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Лукашенко констатировал отсутствие демократии в мире 

Lenta.ru и ещё 6 2 часа назад
Лукашенко констатировал отсутствие демократии в мире
Фото: МИД России / Globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в том виде, в котором понимается демократия, ее близко нет ни в одной стране. Об этом пишет БЕЛТА.
По его словам, в основе всегда лежит жесточайшая конкуренция, прежде всего в сфере экономики. «Когда вы слышите разговоры о какой-то демократии, вы должны понимать, что в том виде, в котором мы понимаем эту демократию, ее близко нет ни в одной стране», — констатировал Лукашенко отсутствие демократических режимов в мире.
Он напомнил, что власти везде жестко реагируют на протестные акции. В частности, Лукашенко привел в пример меры, принимавшиеся во Франции по отношению к «желтым жилетам», а также недавние события в США.
20 июня стало известно, что переизбрание Лукашенко поддерживают 3,8 процента населения Белоруссии, то есть всего 263 тысячи человек. 62,6 процента (или 4,3 миллиона человек) считают, что он должен уйти с поста президента. 72 процента пользователей (почти пять миллионов человек) готовы голосовать за любого кандидата, кроме Лукашенко.
9 августа в Белоруссии состоятся президентские выборы. В стране и за ее пределами проходят массовые акции протеста в связи с задержаниями претендентов на пост главы государства. Лукашенко заявил, что в Белоруссии планировалось организовать революцию.
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Комментарии 1
В мире , Александр Лукашенко
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