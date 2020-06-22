Одесса ужесточила карантин из-за коронавируса 

Одесса с 22 июня ужесточила карантин, введенный из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Страна.ua».

Теперь в городе запрещено находиться в общественных зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты. Причем маски или респираторы должны закрывать нос и рот. Кроме того, нельзя ходить по улицам без документов, удостоверяющих личность, а также самовольно покидать места самоизоляции и обсервации.

Среди других ограничений — запрет на проведение массовых мероприятий с участием более одного лица на 5 квадратных метров площади здания или территории.

В начале мая мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что карантин в городе практически закончился. 19 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил о начале второй волны коронавируса в стране. При этом министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал поведение граждан во время карантина анархией.

По последним данным, число инфицированных коронавирусом на Украине выросло до 37 241 человека. За минувшие сутки был выявлен 681 случай заражения.